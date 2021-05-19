Білий дім проти: Байден не почне вводити санкції проти компаній, що причетні до СП-2

Президент США Джо Байден не має наміру вводити обмежувальні заходи стосовно компаній, що причетні до будівництва Північного потоку-2.
Зокрема, санкції не торкнуться голови Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга.
На думку Білого дому, такий крок може ускладнити відносини між Вашингтоном і Берліном, чого адміністрація Байдена намагається уникнути.
При цьому Держдеп США найближчим часом має направити до Конгресу традиційний звіт.
У документі буде перелік компаній та осіб, щодо яких має бути введено санкції.
За попередньою інформацією, під обмеження потраплять відразу кілька російських суден.
У Вашингтоні вважають, що єдиним способом остаточно зупинити будівництво російського газопроводу є введення санкцій проти кінцевих споживачів газу.
Проте це загрожує посиленням конфронтації з Берліном.
Блінкен обговорить будівництво СП-2 з Лавровим
Держсекретар США Ентоні Блінкен планує обговорити будівництво трубопроводу Північний потік-2 зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
Розмова може відбутися вже під час сесії Арктичної ради, проведення якої заплановано на 20 травня.
Тим часом США не прагнуть ескалації відносин з РФ, а навпаки, намагаються зробити їх більш передбачуваними.