Білий дім проти: Байден не почне вводити санкції проти компаній, що причетні до СП-2

Президент США Джо Байден не має наміру вводити обмежувальні заходи стосовно компаній, що причетні до будівництва Північного потоку-2.

Зокрема, санкції не торкнуться голови Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга.

На думку Білого дому, такий крок може ускладнити відносини між Вашингтоном і Берліном, чого адміністрація Байдена намагається уникнути.

При цьому Держдеп США найближчим часом має направити до Конгресу традиційний звіт.

У документі буде перелік компаній та осіб, щодо яких має бути введено санкції.

За попередньою інформацією, під обмеження потраплять відразу кілька російських суден.

У Вашингтоні вважають, що єдиним способом остаточно зупинити будівництво російського газопроводу є введення санкцій проти кінцевих споживачів газу.

Проте це загрожує посиленням конфронтації з Берліном.

Блінкен обговорить будівництво СП-2 з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує обговорити будівництво трубопроводу Північний потік-2 зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Розмова може відбутися вже під час сесії Арктичної ради, проведення якої заплановано на 20 травня.

Тим часом США не прагнуть ескалації відносин з РФ, а навпаки, намагаються зробити їх більш передбачуваними.