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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Я противник цього проекту: Волкер відповів на звинувачення щодо Північного потоку-2

Курт Волкер

Екс-спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер відреагував на звинувачення у лобіюванні інтересів щодо продовження будівництва газопроводу Північний-потік-2.

Волкер відповів, що не змінив свого ставлення до російського газогону і є його противникам. Про це він неодноразово повідомляв в інтерв’ю.

– Моє ставлення до Північного потоку добре відоме і має вдосталь підтверджень: я є противником цього проєкту. Я говорив про це в інтерв’ю, про це йдеться у письмових документах тощо.

Волкер пояснив, що компанія, де він працює, залучена до просування інтересів Північного-потоку-2. Однак безпосередньо він участі у цій діяльності не бере.

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Звинувачення проти Волкера

Заяву про те, що Курт Волкер лобіює інтереси Північного потоку, заявила в інтерв’ю Олена Зеркаль – екс-заступник очільника Міністерства закордонних справ України.

Також вона запідозрила, що Волкер міг приїжджати в Україну, щоб переконати владу припинити боротьбу проти будівництва газогону.

Джерело: Європейська правда

Фото: Getty Images

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