Экс-специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отреагировал на обвинения в лоббировании интересов относительно продолжения строительства газопровода Северный-поток-2.
Волкер ответил, что не изменил своего отношения к российскому газопроводу и является его противникам. Об этом он неоднократно сообщал в интервью.
— Мое отношение к Северному потоку хорошо известно и имеет достаточно подтверждений: я являюсь противником этого проекта. Я говорил об этом в интервью, об этом говорится в письменных документах и тому подобное.
Волкер объяснил, что компания, где он работает, привлечена к продвижению интересов Северного-потока-2. Однако непосредственно он участия в этой деятельности не берет.
Обвинения против Волкера
Заявление о том, что Курт Волкер лоббирует интересы Северного потока, заявила в интервью Елена Зеркаль — экс-заместитель главы Министерства иностранных дел Украины.
Также она заподозрила, что Волкер мог приезжать в Украину, чтобы убедить власти прекратить борьбу против строительства газопровода.
Источник: Европейская правда