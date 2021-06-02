Экс-специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отреагировал на обвинения в лоббировании интересов относительно продолжения строительства газопровода Северный-поток-2.

Волкер ответил, что не изменил своего отношения к российскому газопроводу и является его противникам. Об этом он неоднократно сообщал в интервью.

— Мое отношение к Северному потоку хорошо известно и имеет достаточно подтверждений: я являюсь противником этого проекта. Я говорил об этом в интервью, об этом говорится в письменных документах и ​​тому подобное.

Волкер объяснил, что компания, где он работает, привлечена к продвижению интересов Северного-потока-2. Однако непосредственно он участия в этой деятельности не берет.

Обвинения против Волкера

Заявление о том, что Курт Волкер лоббирует интересы Северного потока, заявила в интервью Елена Зеркаль — экс-заместитель главы Министерства иностранных дел Украины.

Также она заподозрила, что Волкер мог приезжать в Украину, чтобы убедить власти прекратить борьбу против строительства газопровода.

Источник: Европейская правда