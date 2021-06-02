Курт Волкер лобіює інтереси Північного потоку-2 — Зеркаль

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер тепер працює на лобістську компанію, що відстоює інтереси Північного потоку-2. Про це заявила радник міністра енергетики та колишній заступник глави МЗС Олена Зеркаль.

За її словами, Волкер почав працювати у цій компанії після закінчення процесу слухань щодо імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа.

Вона зазначила, що не знає, чому так склалося. На її думку, після того, як всі дізналися, що Волкер представляє інтереси компанії, що відстоює будівництво Північного потоку-2, то задалися питанням, що він робив в Україні.

— А чи не приїжджав він вмовляти нас відмовитися від боротьби з Північним потоком-2, – резюмувала Зеркаль.

Водночас вона вважає, що США поставили “на паузу” санкції щодо газопроводу з Росії та не виключає можливості їхнього відновлення.

У вересні 2019 року стало відомо, що спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер подав у відставку.

Відставка відбулась за день після оприлюднення звіту інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Україну задля розслідування у Києві справи щодо сина Джо Байдена.

Джерело: Європейська правда