Батько громадянки Росії Софії Сапеги, яку затримали в Мінську з опозиціонером Романом Протасевичем, записав відеозвернення. Він попросив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка помилувати його доньку.

Він розповів, що до зустрічі з Протасевичем його донька була звичайною дівчиною і просто виявилася не в тому місці й не з тією людиною.

– Олександре Григоровичу, я прошу вас про милосердя. Досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка розсудлива людина розуміє, що Софія виявилася не в тому місці і не з тією людиною. До зустрічі з Романом Протасевичем, вона була звичайною дівчиною. Під час протестів у Мінську вона була в Литві, і якщо щось вона і робила в той період – це точно історія любові, а не переконань, – заявив Андрій Сапега.

Він попросив Лукашенка про особисту зустріч і запевнив, що готовий дати гарантії, що донька не буде залучена до “протиправних дій”.

– У цьому ж зверненні я прошу губернатора Приморського краю сприяти в організації особистої зустрічі з президентом Лукашенком. Можливо мені вдасться переконати його помилувати мою доньку. Не губіть їй долю, вона просто маленька дівчинка, яка тільки починає жити, – зазначив Сапега.

Затримання Протасевича і Сапеги

23 травня літак Ryanair, на борту якого перебували Протасевич і Сапега, примусово посадили в Мінську.

Авіадиспетчери місцевого аеропорту повідомили про нібито замінування рейсу.

У результаті білоруські силовики затримали Протасевича і Сапегу, а незабаром стало відомо, що вони обидва перебувають в мінському СІЗО КДБ.

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Джерело: ПримаМедиа ТВ