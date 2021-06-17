Отец гражданки России Софии Сапеги, которую задержали в Минске с оппозиционером Романом Протасевичем, записал видеобращение. Он попросил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко помиловать его дочь.

Он рассказал, что до встречи с Протасевичем его дочь была обычной девушкой и просто оказалась не в том месте и не с тем человеком.

— Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем, она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период — это точно история любви, а не убеждений, — заявил Андрей Сапега.

Он попросил Лукашенко о личной встрече и заверил, что готов дать гарантии, что дочь не будет привлечена к “противоправным действиям”.

— В этом же обращении я прошу губернатора Приморского края содействовать в организации личной встречи с президентом Лукашенко, возможно мне удастся убедить его помиловать мою дочь. Не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить, — отметил Сапега.

Задержание Протасевича и Сапеги

23 мая самолет Ryanair, на борту которого находились Протасевич и Сапега, принудительно посадили в Минске.

Авиадиспетчеры местного аэропорта сообщили о якобы заминировании рейса.

В результате белорусские силовики задержали Протасевича и Сапегу, а вскоре стало известно, что они оба находятся в минском СИЗО КГБ.

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Источник: ПримаМедиа ТВ