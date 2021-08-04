Режим Олександра Лукашенка в Білорусі має намір створити групи по 30-40 офіцерів Генерального розвідувального управління (ГРУ), які будуть займатися ліквідацією опозиціонерів.

Про це заявив член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко, коментуючи загибель глави організації Білоруський будинок в Україні Віталія Шишова.

– У нас є інформація, що в Генеральному штабі Міноборони Білорусі заступник начальника Генштабу, генерал Павло Муравейко виступає за те, щоб організувати групи по 30-40 офіцерів ГРУ, які повинні займатися ліквідацією білоруських опозиціонерів, – сказав Латушко.

За його словами, про такі наміри раніше вже говорив глава КДБ Білорусі Іван Тертель, заступник голови МВС Микола, і сам Лукашенко.

Латушко також зазначив, що білоруські опозиціонери отримують погрози на свою адресу, навіть перебуваючи в інших країнах.

– Польща не є винятком. Після того, що сталося з літаком з Протасевичем, було озвучено, що наступним буду я, що мене в багажнику вивезуть за межі Польщі. Кожен день йдуть погрози, тому небезпека реальна. З іншого боку, це не повинно нас демотивувати, тому що коли ми вже встали на цей ризикований шлях, треба працювати, повернути право у Білорусь, – заявив він.

Нагадаємо, 3 серпня в одному з парків Києва знайшли тіло лідера організації Білоруський будинок в Україні Віталія Шишова. Він був повішеним.

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Зараз поліція опитує свідків і вилучає всі записи з камер відеоспостереження. Силовики відпрацьовують всі версії інциденту.

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Джерело: Україна 24