Режим Александра Лукашенко в Беларуси собирается создать группы по 30-40 офицеров Генерального разведывательного управления (ГРУ), которые будут заниматься ликвидацией оппозиционеров.

Об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, комментируя гибель главы организации Белорусский дом в Украине Виталия Шишова.

— У нас есть информация, что в Генеральном штабе Минобороны Беларуси заместитель начальника Генштаба, генерал Павел Муравейко выступает за то, чтобы организовать группы по 30-40 офицеров ГРУ, которые должны заниматься ликвидацией белорусских оппозиционеров, — сказал Латушко.

По его словам, о таких намерениях ранее уже говорил глава КГБ Беларуси Иван Тертель, замглавы МВД Николай Карпенков, и сам Лукашенко.

Латушко также отметил, что белорусские оппозиционеры получают угрозы в свой адрес, даже находясь в других странах.

— Польша не является исключением. После того, что произошло с самолетом с Протасевичем, было озвучено, что следующим буду я, что меня в багажнике вывезут за пределы Польши. Каждый день идут угрозы, так что опасность реальна. С другой стороны, это не должно нас демотивировать, потому что когда мы уже стали на этот рискованный путь, надо работать, вернуть право в Беларусь, — заявил он.

Напомним, 3 августа в одном из парков Киева нашли тело лидера организации Белорусский дом в Украине Виталия Шишова. Он был повешенным.

Сейчас полиция опрашивает свидетелей и изымает все записи с камер видеонаблюдения. Силовики отрабатывают все версии инцидента.

Подробнее об обстоятельствах смерти Шишова читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Україна 24