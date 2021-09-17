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Максим Зайченко |

Зеленський створив робочу групу щодо мінімізації загроз від Північного потоку-2

Володимир Зеленський, Владимир Зеленский

Глава держави Володимир Зеленський створив робочу групу щодо мінімізації загроз від будівництва газопроводів в обхід України. Вона займатиметься напрацюванням пропозицій щодо Північного потоку-2.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. 

Зокрема, ці пропозиції стосуватимуться заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від цього газопроводу і подібних проектів.

Крім того, група повинна напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у сфері безпеки та енергетики.

Групу очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак. У неї також увійшли:

  • глава Служби безпеки України Іван Баканов;
  • глава правління Нафтогазу Юрій Вітренко;
  • міністр енергетики Герман Галущенко;
  • секретар РНБО Олексій Данилов;
  • міністр юстиції Денис малюська;
  • глава Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;
  • посол в США Оксана Маркарова;
  • посол в Німеччині Андрій Мельник;
  • віце-прем’єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина;
  • заступник голови ОП Юлія Свириденко;
  • заступник голови ОП Андрій Сибіга.

Водночас Єрмак зможе змінювати склад робочої групи та залучати до неї представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань та незалежних експертів.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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