Глава держави Володимир Зеленський створив робочу групу щодо мінімізації загроз від будівництва газопроводів в обхід України. Вона займатиметься напрацюванням пропозицій щодо Північного потоку-2.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, ці пропозиції стосуватимуться заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від цього газопроводу і подібних проектів.

Крім того, група повинна напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у сфері безпеки та енергетики.

Групу очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак. У неї також увійшли:

глава Служби безпеки України Іван Баканов;

глава правління Нафтогазу Юрій Вітренко;

міністр енергетики Герман Галущенко;

секретар РНБО Олексій Данилов;

міністр юстиції Денис малюська;

глава Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;

посол в США Оксана Маркарова;

посол в Німеччині Андрій Мельник;

віце-прем’єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина;

заступник голови ОП Юлія Свириденко;

заступник голови ОП Андрій Сибіга.

Водночас Єрмак зможе змінювати склад робочої групи та залучати до неї представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань та незалежних експертів.