Глава держави Володимир Зеленський створив робочу групу щодо мінімізації загроз від будівництва газопроводів в обхід України. Вона займатиметься напрацюванням пропозицій щодо Північного потоку-2.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зокрема, ці пропозиції стосуватимуться заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від цього газопроводу і подібних проектів.
Крім того, група повинна напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у сфері безпеки та енергетики.
Групу очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак. У неї також увійшли:
- глава Служби безпеки України Іван Баканов;
- глава правління Нафтогазу Юрій Вітренко;
- міністр енергетики Герман Галущенко;
- секретар РНБО Олексій Данилов;
- міністр юстиції Денис малюська;
- глава Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;
- посол в США Оксана Маркарова;
- посол в Німеччині Андрій Мельник;
- віце-прем’єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина;
- заступник голови ОП Юлія Свириденко;
- заступник голови ОП Андрій Сибіга.
Водночас Єрмак зможе змінювати склад робочої групи та залучати до неї представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань та незалежних експертів.