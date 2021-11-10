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США сприяють продовженню угоди про транзит газу через Україну – Блінкен

Людмила Богданова редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

США разом з партнерами працюють над тим, щоб домогтися продовження угоди про транзит російського газу через Україну. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

10 листопада Блінкен приймає у Вашингтоні українську делегацію на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

– Працюємо з союзниками та партнерами над тим, щоб використовувати важелі впливу та домогтися продовження угоди про транзит російського газу через Україну, – сказав Блінкен.

Державний секретар США наголосив, що Росія може та повинна збільшувати постачання газу з огляду на енергетичну кризу в Європі.

Відповідаючи на запитання про Північний потік-2, Блінкен нагадав про домовленість з Німеччиною. Відповідно до неї, країни запровадять обмеження у разі використання газогону з політичною метою.

Дмитро Кулеба прибув до Вашингтону на засідання Комісії стратегічного партнерства України та США. Під час нього сторони підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства, яка відповідає викликам сучасності.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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