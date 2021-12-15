Україна розглядає лише одну реакцію на вторгнення Росії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає лише одну реакцію на ймовірну ескалацію з боку Росії, і вона була продемонстрована нами у 2014 році.

Про це президент заявив на брифінгу у Брюсселі 15 грудня.

Він повідомив, що обговорював майже з усіма партнерами ситуацію на кордоні України з Росією та її ймовірну ескалацію.

Президент зазначив, що розглядають п’ять шляхів реакції на російську ескалацію, але українська держава не має п’яти реакцій.

– Ми матимемо лише одну реакцію – ми її продемонстрували вже у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках. Але ми ще раз наголошуємо, що ми виступаємо за мирне врегулювання цього процесу, мирне врегулювання війни на сході нашої держави, – наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна виступає за проведення переговорів щодо врегулювання у кількох форматах, а також – що країна підтверджує свою готовність до нового саміту у Нормандському форматі.

Це, зокрема, обговорювалося з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем.

– У принципі, маємо спільну позицію та розглядаємо можливість цієї дуже важливої ​​зустрічі, – повідомив президент України.

Зеленський нагадав, що Україна готова до будь-якого з можливих форматів переговорів із Російською Федерацією для врегулювання війни на Донбасі.

– Ми про це говоримо відкрито і вже не вперше. Але потрібне таке ж бажання зупинити війну і з боку РФ… Нормандська зустріч не має бути самітом для саміту, – наголосив президент.

Результатами переговорів, на його думку, має стати зустріч у Нормандському форматі за участю РФ, а також можливість довести до Росії важливість відкриття КПВВ на лінії розмежування, припинення вогню, розмінування територій та обміну утримуваними особами.