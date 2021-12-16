У четвер, 16 грудня міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого літака МАУ (PS752З) під Тегераном закликала Іран піти на переговори до 5 січня 2022 року, щоб країна відшкодувала збитки за збивання рейсу.
Так, МЗС України опублікувало спільну заяву України, Канади, Великої Британії та Північної Ірландії, а також Швеції з цього питання.
– Ми направили ще один запит, яким запросили Іран обговорити питання щодо наших претензій та вимог у контексті відшкодування збитків за збиття PS752 протягом тижня з 17 січня 2022 року, – сказано у заяві.
Група підкреслила, що враховуючи “очевидне небажання” Ірану конструктивно і своєчасно вирішувати це питання, у відповіді країн зазначається, що вони чекають на підтвердження готовності брати участь у переговорах до 5 січня 2022 року.
– Після чого нам доведеться зробити висновок, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні. Координаційна група має серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права, – сказано в повідомленні.
Міжнародна група зазначила, що з моменту збиття літака МАУ минуло майже два роки, але Іран досі не виявив зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань.
– Терпіння Координаційної групи вичерпується. Група продовжує бути солідарною з близькими жертв і залишається єдиною у своїй меті притягти Іран до відповідальності за дії та бездіяльність цивільних та військових посадових осіб, які призвели до загибелі 176 безневинних людей, – резюмували у заяві.