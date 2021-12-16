В четверг, 16 декабря, международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ (PS752З) под Тегераном призвала Иран пойти на переговоры до 5 января 2022 года, чтобы страна возместила ущерб за сбивание рейса.

Так, МИД Украины опубликовал совместное заявление Украины, Канады, Великобритании и Северной Ирландии, а также Швеции по этому вопросу.

– Мы направили еще один запрос, которым пригласили Иран обсудить вопросы, касающиеся наших претензий и требований в контексте возмещения ущерба за сбитие PS752, в течение недели с 17 января 2022 года, – сказано в заявлении.

Группа подчеркнула, что учитывая “очевидное нежелание” Ирана конструктивно и своевременно решать этот вопрос, в ответе стран отмечается, что они ждут подтверждения готовности участвовать в переговорах до 5 января 2022.

– После чего нам придется прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны. Координационной группе предстоит серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права, – сказано в сообщении.

Международная группа отметила, что с момента сбития самолета МАУ прошло почти два года, но Иран до сих пор не проявил заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств.