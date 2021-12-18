Україна просить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot – CNN

Влада України попросила у США системи протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Як повідомляє з посиланням на свої джерела CNN, адміністрація американського президента Джо Байдена поки що думає над тим, чи надсилати нове озброєння та обладнання Україні після того, як уже віддали за два місяці протитанкові ракети Javelin та командно-пускові установки, а також патрульні кластери класу Island.

Крім того, американці поділилися медобладнанням, аптечками, електронікою, двигунами, радіоприймачами, генераторами, двигунами, боєприпасами, запчастинами та стрілецькою зброєю.

Водночас радник з нацбезпеки США Джейк Салліван висловив занепокоєння Вашингтона щодо того, що подібні поставки Росія може розглядати як “украй провокаційні”.

Він наголосив, що НАТО, Євросоюз та США намагаються домогтися від РФ деескалації ситуації, а не погіршення.

При цьому Білий дім вважає, що нічого не можна виключати, окрім введення в Україну військ США.