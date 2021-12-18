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Факты / Мир

Украина просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot – CNN

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot – CNN

Власти Украины попросили у США системы противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах Patriot. 

Как сообщает со ссылкой на свои источники CNN, администрация американского президента Джо Байдена пока думает над тем, присылать ли новое вооружение и оборудование Украине после того, как уже отдали за два месяца противотанковые ракеты Javelin и командно-пусковые установки, а также патрульные кластеры класса Island.

Кроме того американцы поделились медоборудованием, аптечками, электроникой, двигателями, радиоприемниками, генераторами, двигателями, боеприпасами, запчастями и стрелковым оружием. 

В то же время советник по нацбезопасности США Джейк Салливан выразил обеспокоенность Вашингтона по поводу того, что подобные поставки Россия может рассматривать как “крайне провокационные”. 

Он подчеркнул, что НАТО, Евросоюз и США пытаются добиться от РФ деэскалации ситуации, а не усугубления. 

При этом Белый дом считает, что ничего нельзя исключать, кроме ввода в Украину войск США.

– Мы следим за дипломатическими каналами и будем готовиться ко всем непредвиденным ситуациям… Так же, как мы делаем уже несколько недель, в том числе путем подготовки конкретных ответов на российскую эскалацию, если они понадобятся, – сообщил Салливан в начале месяца.

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Источник: CNN

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