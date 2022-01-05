Президент Польщі заразився коронавірусом

Президент Польщі Анджей Дуда здав тест на коронавірусну інфекцію і він виявився позитивним.

Так, за словами голови адміністрації польського президента Павла Шрота, Дуду вирішили перевірити через те, що стало відомо про захворювання на коронавірус кількох людей у ​​канцелярії.

– У зв’язку з випадками захворювання в канцелярії президента та його оточенні, президент Анджей Дуда пройшов тест на Covid-19 та отримав позитивний результат. З президентом все добре, тяжких симптомів немає, він перебуває під постійним медичним наглядом, – розповів Шрот.