Президент Польщі заразився коронавірусом

Президент Польщі Анджей Дуда здав тест на коронавірусну інфекцію і він виявився позитивним.
Так, за словами голови адміністрації польського президента Павла Шрота, Дуду вирішили перевірити через те, що стало відомо про захворювання на коронавірус кількох людей у канцелярії.
– У зв’язку з випадками захворювання в канцелярії президента та його оточенні, президент Анджей Дуда пройшов тест на Covid-19 та отримав позитивний результат. З президентом все добре, тяжких симптомів немає, він перебуває під постійним медичним наглядом, – розповів Шрот.
Szanowni Państwo, w związku z przypadkami zachorowań w Kancelarii Prezydenta i w jego otoczeniu Prezydent @AndrzejDuda przeprowadził test na obecność COVID-19, który dał pozytywny wynik. Prezydent czuje się dobrze, nie ma ciężkich objawów i przebywa pod stałą opieką medyczną.
— Paweł Szrot (@PSzrot) January 5, 2022