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Президент Польщі заразився коронавірусом

Анастасія Гевко редакторка стрічки
анджей дуда

Президент Польщі Анджей Дуда здав тест на коронавірусну інфекцію і він виявився позитивним.

Так, за словами голови адміністрації польського президента Павла Шрота, Дуду вирішили перевірити через те, що стало відомо про захворювання на коронавірус кількох людей у ​​канцелярії.

– У зв’язку з випадками захворювання в канцелярії президента та його оточенні, президент Анджей Дуда пройшов тест на Covid-19 та отримав позитивний результат. З президентом все добре, тяжких симптомів немає, він перебуває під постійним медичним наглядом, – розповів Шрот.

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Фото: Офіс президента

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