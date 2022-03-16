Абрамовича можуть позбавити португальського громадянства

Розслідування з приводу надання Роману Абрамовичу португальського громадянства призвело до відкриття дисциплінарного провадження щодо співробітників, які брали участь у цьому процесі.

Про це повідомляє The Guardian.

Російському мільярдерові було надано португальське громадянство у квітні 2021 року. Надане воно було на підставі закону, що пропонує натуралізацію нащадкам євреїв-сефардів, які були вигнані з Піренейського півострова під час середньовічної інквізиції.

Історія євреїв-сефардів в Росії маловідома, хоча Абрамович – поширене прізвище ашкеназького єврейського походження.

Розслідування інституту реєстрів і нотаріату (IRN), який надає послуги з надання громадянства і паспортів, було розпочато в січні.

Почали його через критику з боку деяких активістів, коментаторів і політиків, які заявили, що закон повинен бути переглянутий, оскільки, на їхню думку, він використовується російськими олігархами, щоб закріпитися в ЄС.

IRN повідомив, що після початкового розслідування було порушено дисциплінарне провадження, але заявив, що подробиці цього є конфіденційними.

У повідомленні не зазначалось кількість співробітників, які потрапили під розправу.

Друге розслідування про надання громадянства Абрамовичу було розпочато в січні прокуратурою Португалії. Залежно від його результатів Абрамовича можуть позбавити громадянства.

Минулого тижня був заарештований співробітник, який відповідав за видачу необхідного документа для отримання громадянства.