З розслідуваннями, коханням і гумором: 5 захопливих серіалів про поліцейських

4 липня Україна відзначає День Національної поліції – свято людей, які щодня стоять на захисті нашої безпеки. З цієї нагоди пропонуємо добірку серіалів каналу ICTV2 про справжніх героїв сучасності – слідчих, оперів, копів.

Щоразу вони розплутують злочини, не залишаючи зловмисникам жодного шансу на існування. А також закохуються, дружать, помиляються і виправляють промахи.

Серіали з яскравими персонажами, цікавими розслідуваннями, любовними лініями та, звісно, гумором – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Дільничний з ДВРЗ: Джеймс Бонд по-українськи

Сюжет: чесний і розумний опер Сергій Бондар карає “мажора” і через таке свавілля отримує покарання від керівництва: опиняється звичайним дільничним у віддаленому районі столиці ДВРЗ.

Бондар наче потрапляє у 90-ті – тут усіх кришує авторитет на прізвисько Грач, він і уособлює владу. Але раптово все на ДВРЗ перевертається догори дригом – то Бондар починає наводити тут лад.

Цей іронічний детектив має шалений успіх: усі три сезони і два телефільми про пригоди дільничних Сергія Бондаря і Петра Дзюби дуже сподобалися глядачам.

Деталі: у кожному сезоні у Бондаря – нова дівчина, як у його британського колеги Джеймса Бонда. А іноді – й не одна. Це легкий, комедійний проєкт із харизматичними героями, за якими цікаво спостерігати.

Коп з минулого: брутальний і незламний

Сюжет: поліцейський Олег Долін два десятки років пробув у комі після поранення на завданні. Але одного дня він отямився і повернувся не тільки на роботу, а й у своє життя.

Це непросто, адже його дружина вийшла заміж за іншого чоловіка, а донька не знає, хто її справжній татко. Доліну доведеться не тільки опановувати реальність, що змінилася за 20 років, а й доводити свою любов близьким, ставати для них своїм.

Іронічний детектив Коп з минулого входить до п’ятірки високорейтингових проєктів українського телебачення. На екрани вийшло вже 4 сезони, наразі ICTV2 готує до прем’єри 5-й сезон пригод копа Доліна.

Деталі: серіал став українською адаптацією відомого німецького хіта The Last Cop, який дуже сподобався у Європі, свої серіали про копа після коми зняли у Франції, Чехії, Японії та інших країнах.

Розтин покаже: і вбивства, і слідство, і любов

Сюжет: судово-медичне бюро займається найзаплутанішими злочинами, бо саме тут працюють талановита судмедекспертка Яна Гончар і кмітливий опер Олег Гончар. Ця парочка разом з колегами розкриває будь-які злочини.

За чотири успішних сезони іронічний детектив здобув чималу аудиторію фанатів: тут дійсно цікаві детективні сюжети, а ще цікавіша – родина персонажів. Наразі у виробництві 5-й сезон серіалу.

Деталі: дії 3-5 сезонів відбуваються у воєнні часи, герої волонтерять і донатять, ховаються від тривог і викривають зрадників. А ще в новому сезоні стосунки Яни і Олега знову увійдуть в турбулентну смугу. Побачимо, чи порозуміються Гончари?

Штурм: українські супергерої

Сюжет: у спецпідрозділі Штурм служать справжні супергерої, для яких немає нічого неможливого. Вони знаходять вбивць, зупиняють кілерів, запобігають терактам і рятують людей.

Кожен епізод – окрема складна історія, а головним героям доводиться працювати на межі своїх можливостей, щоб врятувати людей.

Реальний спецпідрозділ Центр спеціальних операцій А СБУ виступив прототипом для цього екшн-бойовика, проте сюжети історій – вигадані. Зараз сценаристи проєкту працюють над створенням другого сезону.

Деталі: головні ролі виконують Сергій Стрельніков, Сергій Лефор, Артур Шурипа, Ганна Адамович, Олександра Епштейн, Павло Тупіков.

Майор Сковорода: цинічний ментор і новачки

Сюжет: слідчий Андрій Сковорода через свій незносний норов відправляється в заслання: тепер він навчає “зелених” копів розкривати злочини.

І якщо йому вдасться навчити молодь і покращити показники розкриття – то він повернеться на своє місце. Для будь-кого іншого таке завдання – місія нездійснена, але не для майора Сковороди.

Комедійний детектив сподобається тим, хто любить Доктора Хауса і ситкоми: головний герой дуже нагадує цинічного лікаря, а його копи – трійцю ординаторів Хауса.

Деталі: глядачі побачать відомих акторів у несподіваних амплуа: Андрій Ісаєнко в ролі Сковороди, Анастасія Карпенко – його колишня і керівниця, Остап Ступка – колишній інформатор і коп-початківець, Анастасія Цимбалару – лікарка-патологоанатом.

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