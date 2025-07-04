У Києві змінено рух транспорту: як курсують автобуси та міська електричка

Через наслідки нічного обстрілу Києва міська державна адміністрація повідомила про зміни в роботі громадського транспорту. Пошкоджена інфраструктура змусила перенаправити низку маршрутів.

Про це повідомили у Telegram-каналі Київської МВА.

Рух громадського транспорту в Києві: зміни

КМДА оголосила про коригування маршрутів п’ятьох автобусних ліній через пошкодження дорожньої інфраструктури.

Зараз дивляться

Автобус №78 тепер курсує від станції метро Васильківська до Кільцевої дороги.

Маршрут №9 курсує у напрямку станції метро Лук’янівська за маршрутом №69, а №69 прямує у напрямку вулиці Литвиненко-Вольгемут за маршрутом №9.

Автобус №2 працює від вулиці Шолуденка до станції Київ-Волинський без заїзду на вулицю Вахтанга Кікабідзе.

Маршрут №75 скоригований з вулиці Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки Лугова, Набережна, Шевченка та Поліклініка.

Раніше повідомлялося, що колії Kyiv City Express зазнали серйозних порушень через пошкодження контактної мережі між станціями Святошин та Почайна.

Поїзд Б07 зупинився біля станції Пріорка через відсутність напруги у мережі.

Наразі міські електропоїзди виконують маршрути лише північним напівкільцем Святошин-Почайна-Дарниця в обох напрямках.

Поїзди Kyiv City Express сполученням Дарниця-Вокзальна прибувають на Північну платформу №1.

На цій же платформі змінюється кабіна машиніста, і поїзд вирушає в бік Дарниці замість звичної Північної платформи №2.

Через зміни графіків та маршрутів поїзди відправляються диспетчерським розкладом, тому пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях.

Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу Києва 4 липня постраждали понад 20 людей.

Росія атакувала Україну 550 повітряними цілями, з яких 478 вдалося знешкодити.

Основний удар окупанти скерували на столицю.

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