Російські хакери намагалася зламати мережі НАТО – Google

Російські хакери нещодавно намагалися проникнути в мережі НАТО та міністерств оборони кількох країн Східної Європи, згідно з звітом групи аналізу загроз Google.

У звіті не говориться, які збройні сили стали мішенню в ході того, що Google назвав кампаніями з фішингу облікових даних, які були запущені групою, що базується в Росії, під назвою Coldriver або Callisto.

Кампанії проводилися з використанням новостворених облікових записів Gmail.

Google заявляє, що хоча рівень успіху цих кампаній невідомий, йому невідомо про компрометацію будь-яких облікових записів Gmail.

Офіційні особи США неодноразово попереджали, що Росія та підтримувані Росією хакерські групи становлять загрозу.

Росія відкинула звинувачення щодо організації кібератак на західні об’єкти.