Світ шокували перші фотографії зі звільненої Бучі. Обстріляні житлові будинки, мертві люди, які лежать просто на вулицях, у декого зв’язані руки та прострілені голови.

У понеділок перші шпальти світових ЗМІ вийшли із заголовками саме про жахіття, яке скоїли російські військові у Бучі.

Світові ЗМІ писали й про величезну братську могилу у Бучі.

Факти ICTV розповідають, як західні видання відреагували на небачені військові злочини, вчинені армією РФ в українському мирному місті.

Так, британське видання The Guardian опублікувало статтю під заголовком Жах у Бучі, де повідомляє про масові поховання, а також про свідчення вбивств мирних жителів у прилеглих містах Ірпінь та Гостомель.

Guardian front page, Monday 4 April 2022: Horror in Bucha: Russia accused of torture and massacre of civilians pic.twitter.com/fX9dt4GSGD — The Guardian (@guardian) April 3, 2022

У заголовку The Mirror під написом Останні злочини Путіна написано коротко Геноцид. На першій сторінці видання опубліковано фотографію однієї з вулиць Бучі, де просто на асфальті лежать тіла мирних мешканців. Також видання пише, що сотні бучанців знайшли у братських могилах, деякі з них були зв’язані.

У заголовку The Times написало – Цивільних розстріляно на вулицях. Повідомляється, що багато жертв були зв’язані як для страти. Журналісти видання побували у двох місцях у Бучі. А ще видання цитує голову МІ-6 Річарда Мура, який сказав, що спосіб вбивства жахливий і такий, що лякає.

Британське національне видання i (inews.co.uk) пише, що вбиті на вулицях Бучі були мирними жителями. Перша шпальта в газеті вийшла із заголовком – Розправа над невинними.

Видання також опублікувало заклик Бориса Джонсона “заморити голодом військову машину Путіна”.

Financial Times та Telegraph акцентують на санкціях. FT повідомляє про перспективу повного нафтового та паливного ембарго щодо Росії, а президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що після фактів бійні у Бучі проти РФ будуть запроваджені нові санкції.

Очікується, що дипломати ЄС займуться обговоренням цього питання у середу.

Just published: front page of the Financial Times UK edition Monday April 4 https://t.co/TQMi6apgGb pic.twitter.com/GCCl173d7Y — Financial Times (@FinancialTimes) April 3, 2022

The Telegraph не опублікувало фотографій з Бучі, але зазначає, що Велика Британія та її союзники не заспокояться, доки російського президента Володимира Путіна не буде притягнуто до відповідальності за воєнні злочини.

???? The front page of tomorrow’s Daily Telegraph: ‘Allies want Putin to face justice for war atrocities’#TomorrowsPapersToday Sign up for the Front Page newsletterhttps://t.co/x8AV4Oomry pic.twitter.com/iXPHQhbcU3 — The Telegraph (@Telegraph) April 3, 2022

Видання The Daily Mail на першій шпальті опублікувало статтю із заголовком Пляма Путіна на людстві й порівнює те, що сталося в Бучі, зі “звірствами нацистів та сталінським Великим терором”.

Газета Metro у заголовку привела цитату міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби – Гірше, ніж ІДІЛ. Видання пише, що фотографії бійні з Бучі надто жахливі, щоб їх друкувати, а ось Кремль стверджує, що вони начебто постановочні.

Tomorrow’s Paper Today ???? ‘WORSE THAN ISIS’ ???? Evidence of mass killings of civilians grows as Russians retreat

????UK vows that Kremlin leaders will face justice for massacres#tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/HP77KkFGYR — Metro (@MetroUK) April 3, 2022

Американське видання New York Times опублікувало статтю із заголовком – У передмісті Києва розстрілювали всіх, кого бачили. NYT розповідає історії деяких бучанців, що є свідками жорстокості російських військових.

After a Russian retreat, Ukrainians in Bucha were still finding the dead in yards and on the roads amid mounting evidence that civilians had been killed indiscriminately. https://t.co/V5b2Csipoa — New York Times World (@nytimesworld) April 4, 2022

The Washington Post опублікувало матеріал на першій шпальті під заголовком – Зеленський назвав російське вторгнення геноцидом.

International outrage widens over Russian attacks Zelensky now calls a “genocide” https://t.co/O9pCHzAPeT — The Washington Post (@washingtonpost) April 4, 2022

Видання Der Standart опублікувало матеріал із заголовком – Докази військових злочинів в Україні: на супутникових знімках видно рів біля церкви в Бучі.

Nachweis für Kriegsverbrechen in der Ukraine: Satellitenbilder zeigen Graben bei Kirche in Butscha: https://t.co/ftySNFNW84 — DER STANDARD (@derStandardat) April 4, 2022

Фото: Бучанська міська рада