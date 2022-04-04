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Факти / Світ

Гірше, ніж ІДІЛ: перші шпальти світових ЗМІ про звірства окупантів у Бучі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Гірше, ніж ІДІЛ: перші шпальти світових ЗМІ про звірства окупантів у Бучі

Світ шокували перші фотографії зі звільненої Бучі. Обстріляні житлові будинки, мертві люди, які лежать просто на вулицях, у декого зв’язані руки та прострілені голови.

У понеділок перші шпальти світових ЗМІ вийшли із заголовками саме про жахіття, яке скоїли російські військові у Бучі.

Світові ЗМІ писали й про величезну братську могилу у Бучі.

Факти ICTV розповідають, як західні видання відреагували на небачені військові злочини, вчинені армією РФ в українському мирному місті.

Так, британське видання The Guardian опублікувало статтю під заголовком Жах у Бучі, де повідомляє про масові поховання, а також про свідчення вбивств мирних жителів у прилеглих містах Ірпінь та Гостомель.

У заголовку The Mirror під написом Останні злочини Путіна написано коротко Геноцид. На першій сторінці видання опубліковано фотографію однієї з вулиць Бучі, де просто на асфальті лежать тіла мирних мешканців. Також видання пише, що сотні бучанців знайшли у братських могилах, деякі з них були зв’язані.

У заголовку The Times написало – Цивільних розстріляно на вулицях. Повідомляється, що багато жертв були зв’язані як для страти. Журналісти видання побували у двох місцях у Бучі. А ще видання цитує голову МІ-6 Річарда Мура, який сказав, що спосіб вбивства жахливий і такий, що лякає.

Британське національне видання i (inews.co.uk) пише, що вбиті на вулицях Бучі були мирними жителями. Перша шпальта в газеті вийшла із заголовком – Розправа над невинними.

Видання також опублікувало заклик Бориса Джонсона “заморити голодом військову машину Путіна”.

Financial Times та Telegraph акцентують на санкціях. FT повідомляє про перспективу повного нафтового та паливного ембарго щодо Росії, а президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що після фактів бійні у Бучі проти РФ будуть запроваджені нові санкції.

Очікується, що дипломати ЄС займуться обговоренням цього питання у середу.

The Telegraph не опублікувало фотографій з Бучі, але зазначає, що Велика Британія та її союзники не заспокояться, доки російського президента Володимира Путіна не буде притягнуто до відповідальності за воєнні злочини.

Видання The Daily Mail на першій шпальті опублікувало статтю із заголовком Пляма Путіна на людстві й порівнює те, що сталося в Бучі, зі “звірствами нацистів та сталінським Великим терором”.

Газета Metro у заголовку привела цитату міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби – Гірше, ніж ІДІЛ. Видання пише, що фотографії бійні з Бучі надто жахливі, щоб їх друкувати, а ось Кремль стверджує, що вони начебто постановочні.

Американське видання New York Times опублікувало статтю із заголовком – У передмісті Києва розстрілювали всіх, кого бачили. NYT розповідає історії деяких бучанців, що є свідками жорстокості російських військових.

The Washington Post опублікувало матеріал на першій шпальті під заголовком – Зеленський назвав російське вторгнення геноцидом.

Видання Der Standart опублікувало матеріал із заголовком – Докази військових злочинів в Україні: на супутникових знімках видно рів біля церкви в Бучі.

Фото: Бучанська міська рада

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Джерело: BBC

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