ЄС засуджує вбивства у Бучі, але уникає термінів геноцид і злочини проти людства

Європейський Союз зробив заяву щодо масової загибелі мирних людей у Бучі та інших українських містах.

ЄС рішуче засудив звірства, вчинені російськими загарбницькими військами в низці українських міст, які нещодавно звільнили від окупантів.

Однак у заяві уникають, принаймні поки що, термінів геноцид і злочини проти людства.

EU statement on #Bucha & other massacres. Like NATO and th US, the EU avoids, at least for now, terms such as “genocide” & “crimes against humanity”. #Russia #Ukraine https://t.co/CIw4g8Jp5n

