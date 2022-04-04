ЄС засуджує вбивства у Бучі, але уникає термінів геноцид і злочини проти людства

Європейський Союз зробив заяву щодо масової загибелі мирних людей у Бучі та інших українських містах.

ЄС рішуче засудив звірства, вчинені російськими загарбницькими військами в низці українських міст, які нещодавно звільнили від окупантів.

Однак у заяві уникають, принаймні поки що, термінів геноцид і злочини проти людства.

– Величезна кількість загиблих та поранених серед цивільного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства у місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі, – йдеться у документі.

EU statement on #Bucha & other massacres. Like NATO and th US, the EU avoids, at least for now, terms such as “genocide” & “crimes against humanity”. #Russia #Ukraine https://t.co/CIw4g8Jp5n — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 4, 2022

Також у заяві йдеться про те, що російська влада відповідальна за звірства, вчинені тоді, коли російські війська контролювали цей район. У ЄС запевняють, що винні у військових та інших злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

Євросоюз вже заявив, що підтримує розслідування військових злочинів, яким займається прокурор Міжнародного кримінального суду, а також сприяє Офісу генпрокурора України у зборі та збереженні доказів військових злочинів.

Наприкінці березня Збройні сили України звільнили низку міст Київської області від російських окупантів. На вулицях звільнених міст і сіл знайшли велику кількість тіл мирного населення і масові поховання цивільних.

У багатьох людей були зав’язані руки та сліди катувань на тілі. Президент України Володимир Зеленський дії російських загарбників під Києвом, які вбили сотні мирних людей, вже назвав геноцидом.

Джерело: Європейська Рада