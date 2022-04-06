Сьогодні приблизно кожен десятий житель Польщі – українець. Прийом був теплим і щирим. Але оскільки війна все ще триває і кінця їй поки що не видно, багато поляків вже виказують побоювання, що скоро повинен з’явитися знак “країна заповнена по вінця”.

…У величезному центрі для біженців на півночі Варшави на столі безліч безкоштовних товарів: дитяче харчування, одяг, кава і сім-карти. Посередині стоїть піраміда з банок з собачим кормом.

На стійці реєстрації волонтери відповідають на питання: так, громадський транспорт безкоштовний; так, кожен має право на отримання стипендії в розмірі 300 злотих (55 фунтів стерлінгів); так, ви можете зареєструватися для отримання номера соціального страхування на національному стадіоні. На стінах QR-коди надають інформацію про подальшу подорож до Західної Європи.

Поляки, здається, все передбачили. За шість тижнів вони показали екстраординарну реакцію на кризу з біженцями, коли в країну прибули 2,5 млн українців (разом з тисячами домашніх тварин).

Мобілізована ціла нація, від залізничників, які організували масове розосередження новоприбулих по всій Польщі, до десятків тисяч добровольців, які кинули все, щоб допомогти на кордоні, вокзалах і в центрах для біженців.

У містах всюди є безкоштовна їжа, від фургонів з гамбургерами на національному стадіоні до наметів з їжею біля станцій. Школи вітали нових учнів, і сотні тисяч господарів відкрили свої будинки.

Українці можуть залишатися в країні не менше 18 місяців. Кожен має право на роботу.

Але тижні перетворюються на місяці, і найвідважніші волонтери вже починають йти, повертаючись на роботу або в коледж. Мірою того, як ресурси виснажуються, а кінця війні не видно і понад 20 тис. людей все ще перетинають кордон Польщі щодня, в розрідженому східноєвропейському повітрі повисає велике питання: як довго поляки зможуть приймати українців?

Пропозиції приватного житла починають вичерпуватися, тому все більше людей направляють у величезні центри для біженців, де важко відчувати себе облаштованими.

Великі міста дуже переповнені. Населення Варшави і Вроцлава зросло приблизно на 15%. Новоприбулих закликають шукати притулку в невеликих провінційних містечках.

– Ми не можемо прийняти більше людей. Варшава переповнена. Коли ми приймали українців, то не знали, скільки це триватиме, – каже координатор волонтерів Grupa Centrum на центральному вокзалі Варшави Доріс Маклевська.

За словами регіонального експерта дослідницької консалтингової компанії Capital Economics Лаяма Піча, відповідь на потік біженців вимагатиме від Польщі витрат цього року приблизно 3% ВВП. І питання про те, хто буде платити за рахунками за біженців, зростають.

Освіта – ще одна велика проблема. Для близько мільйона українських дітей терміново потрібно 80 нових дитячих садків і ясел. При цьому потрібно створити паралельну українську навчальну програму, тому що у дітей без польської мови не буде шансів у польській системі.

Те ж саме і з охороною здоров’я: число пацієнтів може збільшитися на 10% і більше в цьому році, особливо з урахуванням психологічних проблем, які приносять з собою багато українців. Польська система охорони здоров’я піддасться серйозним випробуванням.

Крім грошей, житла та інфраструктури, є більш тонке питання. Чи не піддадуться поляки психологічній втомі, якщо війна затягнеться, якщо спалахне житлове питання, якщо в школах і лікарнях стане тісно? Якщо прийдуть ще мільйони?

– Зрозуміло, що ми втомимося. Але не від біженців, а від ситуації, – зізнається ІТ-менеджер Якуб Німець, який відповідає за житловий і транспортний відділ на залізничному вокзалі.

Однак, за його словами, цей момент означатиме для поляків перевірку, чи є західні цінності, в які вони вірять, цінностями тільки на папері, або вони реальні.