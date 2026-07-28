У ніч проти 28 липня російська влада повідомила про атаку на Москву понад 30 безпілотників.

Про атаку заявив мер Москви Сергій Собянін.

Атаку на Москву 28 липня: що відомо

За словами Сергія Собяніна, спочатку російська ППО нібито збила 12 безпілотників, які летіли на Москву.

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Згодом він повідомив про знищення ще 21 дрона.

За твердженням російської сторони, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Через атаку Росавіація тимчасово запровадила обмеження на прийом і відправлення літаків в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський.

У Telegram-каналах та соцмережах поширили фото і відео прольоту безпілотників та задимлення у Московській області.

За повідомленнями місцевих пабліків, однією з можливих цілей міг бути регенераторний завод у місті Чехов, який займається утилізацією шин та виробництвом гумової продукції.

Також у соцмережах повідомляють про можливий черговий удар по складах Wildberries у селі Коледіно.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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