Сегодня примерно каждый десятый житель Польши — украинец. Прием был теплым и искренним. Но поскольку война все еще продолжается и конца ей пока не видно, многие поляки уже высказываются опасения, что скоро должен появиться знак “страна заполнена до отказа”.

…В огромном центре для беженцев на севере Варшавы на столе множество бесплатных товаров: детское питание, одежда, кофе и сим-карты. Посередине стоит пирамида из банок с собачьим кормом.

На стойке регистрации волонтеры отвечают на вопросы: да, общественный транспорт бесплатный; да, каждый имеет право на получение стипендии в размере 300 злотых (55 фунтов стерлингов); да, вы можете зарегистрироваться для получения номера социального страхования на национальном стадионе. На стенах QR-коды предоставляют информацию о дальнейшем путешествии в Западную Европу.

Поляки, кажется, все предусмотрели. За шесть недель они предприняли экстраординарную реакцию на кризис с беженцами, когда в страну прибыли 2,5 млн украинцев (вместе с тысячами домашних животных).

Мобилизована целая нация, от железнодорожников, организовавших массовое рассредоточение новоприбывших по всей Польше, до десятков тысяч добровольцев, которые бросили все, чтобы помочь на границе, вокзалах и в центрах для беженцев.

В городах повсюду есть бесплатная еда, от фургонов с гамбургерами на национальном стадионе до палаток с едой возле станций. Школы приветствовали новых учеников, и сотни тысяч хозяев открыли свои дома.

Украинцы могут оставаться в стране не менее 18 месяцев. Каждый имеет право на работу.

Но недели превращаются в месяцы, и самые отважные волонтеры уже начинают уходить, возвращаясь на работу или в колледж. По мере того, как ресурсы истощаются, а конца войне не видно и более 20 тыс. человек все еще пересекают границу Польши каждый день, в разреженном восточноевропейском воздухе повисает большой вопрос: как долго поляки смогут принимать украинцев?

Предложения частного жилья начинают иссякать, поэтому все больше людей должны направляться в огромные центры для беженцев, где трудно чувствовать себя обустроенными.

Крупные города очень переполнены. Население Варшавы и Вроцлава выросло примерно на 15%. Новоприбывших призывают искать убежища в небольших провинциальных городках.

— Мы не можем принять больше людей. Варшава переполнена. Когда мы принимали украинцев, то не знали, сколько это продлится, — говорит координатор волонтеров Grupa Centrum на центральном вокзале Варшавы Дорис Маклевска.

По словам регионального эксперта исследовательской консалтинговой компании Capital Economics Лайама Пича, ответ на поток беженцев потребует от Польши затрат в этом году примерно 3% ВВП. И вопросы о том, кто будет платить по счетам за беженцев, растут.

Образование — еще одна большая проблема. Для около миллиона украинских детей срочно нужно 80 новых детских садов и яслей. При этом нужно создать параллельную украинскую учебную программу, потому что у детей без польского языка не будет шансов в польской системе.

То же самое и со здравоохранением: число пациентов может увеличиться на 10% и более в этом году, особенно с учетом психологических проблем, которые приносят с собой многие украинцы. Польская система здравоохранения подвергнется серьезным испытаниям.

Помимо денег, жилья и инфраструктуры, есть более тонкий вопрос. Не поддадутся ли поляки психологической усталости, если война затянется, если вспыхнет жилищный вопрос, если в школах и больницах станет тесно? Если придут еще миллионы?

— Понятно, что мы устанем. Но не от беженцев, а от ситуации, — признается ІТ-менеджер Якуб Нимец, отвечающий за жилой и транспортный отдел на железнодорожном вокзале.

Однако, по его словам, этот момент будет означать для поляков проверку, являются ли западные ценности, в которые они верят, ценностями только на бумаге, или они реальны.