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Факти / Світ

МВФ погодив відкриття спецрахунку для допомоги Україні

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
МВФ погодив відкриття спецрахунку для допомоги Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду у п’ятницю погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні, як повідомив заступник виконавчого директора від України до МВФ Владислав Рашкован.

– Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом із урядом Канади, але від самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі та країн Скандинавії та Балтії, – написав він у Facebook.

За його словами, віце-прем’єр – міністр фінансів Канади Христя Фріланд  у парламенті Канади, представляючи проект федерального бюджету на 2022 рік (з 1 липня), заявила, що уряд направить до 1 млрд канадських доларів (близько $800 млн) на підтримку уряду України з цього приводу.

– 1 мільярд доларів від Канади буде направлено на допомогу уряду України через інструменти МВФ, – зазначив Рашкован.

Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці березня повідомив, що Україна обговорює із міжнародними партнерами механізм розподілу невикористаних іншими країнами Спеціальних прав запозичення (SDR) від МВФ.

Як повідомлялося, МВФ у серпні минулого року провів розподіл між країнами-членами SDR додатково на $650 млрд, у рамках якого Україна пропорційно своїй квоті у Фонді отримала понад $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). До початку війни всі ці кошти Україною вже було витрачено.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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