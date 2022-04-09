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Факты / Мир

МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине

Совет директоров Международного валютного фонда в пятницу согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине, как сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

— Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с правительством Канады, но с самого начала получили поддержку еще и Нидерландов, Польши и стран Скандинавии и Балтии, – написал он в Facebook.

По его словам, вице-премьер — министр финансов Канады Хрыстя Фриланд в парламенте Канады, представляя проект федерального бюджета на 2022 год (с 1 июля), заявила, что правительство направит до 1 млрд канадских долларов (около $800 млн) в поддержку правительства Украины через этот счет.

— 1 миллиард долларов от Канады будут направлены на помощь правительству Украины через инструменты МВФ, – отметил Рашкован.

Министр финансов Сергей Марченко в конце марта сообщил, что Украина обсуждает с международными партнерами механизм распределения неиспользованных другими странами Специальных прав заимствования (SDR) от МВФ.

Как сообщалось, МВФ в августе прошлого года провел распределение между странами-членами SDR дополнительно на $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получила свыше $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). К началу войны все эти средства Украиной уже были потрачены.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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