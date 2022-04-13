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Факти / Світ

Єдина країна, яка потребує денацифікації, це Росія – голова МЗС Латвії

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
буча

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що єдиною країною у світі, яка потребує реальної денацифікації, є Росія.

Про це він написав у соціальних мережах.

– Після стількох жахливих сцен геноциду, військових злочинів і злочинів проти людяності, скоєних російськими військами в Україні, стає ясно, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, — це Російська Федерація, – написав він.

Нещодавно президент США Джо Байден назвав війну в Україні геноцидом українського народу. У відповідь на це Володимир Зеленський назвав Байдена справжнім лідером.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Едгарс Рінкевичс

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