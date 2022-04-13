Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що єдиною країною у світі, яка потребує реальної денацифікації, є Росія.

Про це він написав у соціальних мережах.

– Після стількох жахливих сцен геноциду, військових злочинів і злочинів проти людяності, скоєних російськими військами в Україні, стає ясно, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, — це Російська Федерація, – написав він.

Нещодавно президент США Джо Байден назвав війну в Україні геноцидом українського народу. У відповідь на це Володимир Зеленський назвав Байдена справжнім лідером.

After seeing so many horrific scenes of genocide, war crimes and crimes against humanity committed by the Russian forces in #Ukraine, it is clear that only country in the world that needs real denazification is the Russian Federation — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 12, 2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Едгарс Рінкевичс