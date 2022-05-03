РФ звинуватила Ізраїль у підтримці “неонацистського режиму в Києві”

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Ізраїль у тому, що його уряд підтримує “неонацистський режим у Києві”.

Відповідна заява з’явилася у Twitter на офіційній сторінці відомства.

– Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яіра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку “неонацистського режиму в Києві”.

❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. ☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX — МИД России ???????? (@MID_RF) May 3, 2022

Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент Володимир Зеленський не може використати те, що він єврей, як аргумент, що він не може бути нацистом, оскільки Адольф Гітлер також мав єврейську кров.

– Президент Зеленський висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї, – заявив Лавров.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова “обурливі і є грубою історичною помилкою”. Він наголосив: сказати, що Гітлер був євреєм, однаково, що сказати, що євреї вбивали самі себе.

Тому Ізраїль чекає від Лаврова вибачень і викликає посла РФ у МЗС. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що слова Лаврова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.