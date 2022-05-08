Президент Росії Володимир Путін зробив велику ставку на другу фазу війни проти України і вважає, що “подвоєння ставок” у військовому конфлікті все ще є його найкращим шляхом уперед.

З такою оцінкою виступив директор ЦРУ Білл Бернс під час виступу на заході Financial Times у Вашингтоні.

Саме цей спосіб мислення, вважає директор Бернс, робить другу фазу наступу щонайменше такою ж ризикованою, а можливо навіть більш ризикованою, ніж перша фаза війни.

– Він у такому стані, коли не вірить, що може дозволити собі програти… Я думаю, що зараз він переконаний, що подвоєння зусиль все ще дозволить йому досягти прогресу, – сказав Білл Бернс про Путіна.

Директор ЦРУ вважає, що Володимир Путін переконаний у здатності Росії придушити український опір.

– Я не знаю, чи це похитнулося переконання… Так що ставки досить високі, – додав він.

Ця думка ґрунтується на тому, що, за словами директора ЦРУ, він спостерігав за Володимиром Путіним протягом останніх кількох років.

– Те, що я бачив, особливо в останнє десятиліття, це те, що він певною мірою тушкується в дуже горячій комбінації невдоволення, амбіцій і невпевненості в собі, які ніби зібрані разом, – сказав він.

Білл Бернс також сказав, що не слід недооцінювати ризик переростання війни в ядерний конфлікт на другому етапі, хоча американська розвідка не бачить “практичних доказів того, що зараз Росія планує розгортання … тактичної ядерної зброї”.

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– Зважаючи на ті заяви… які ми чули від російського керівництва, ми не можемо легковажно ставитися до таких можливостей… У момент, коли ставки для путінської Росії дуже високі, ці ризики на другій фазі конфлікту серйозні, і їх не можна недооцінювати, – сказав Білл Бернс.

Директор ЦРУ також сказав, що війна Росії проти України вплинула на плани Китаю, коли йдеться про те, як і коли він спробує встановити контроль над Тайванем.