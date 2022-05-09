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Факти / Світ

Японія погодилась на нафтове ембарго проти Росії – Єрмак

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Японія погодилась на нафтове ембарго проти Росії – Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що уряд Японії після відеозустрічі лідерів G7 погодився на нафтове ембарго проти РФ.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія запровадить обмеження на імпорт енергоресурсів у рамках рішення Великої сімки протидіяти воєнному вторгненню РФ в Україну.

Своєю чергою США ввели санкції щодо восьми представників Сбєрбанку та ще 27 людей з Газпромбанку, включно з топменеджерами. Санкції також запроваджено проти Московського індустріального банку та його дочірніх структур.

– Я нагадаю, що у санкційному Плані групи Макфола-Єрмака ми пропонуємо ввести санкції проти Газпромбанку, через який Росія отримує платежі за газ, – наголосив голова Офісу президента.

Раніше Угорщина заблокувала санкції Євросоюзу щодо введення обмежень на імпорт нафти з РФ.

Зараз дивляться

Очільник уряду України Денис Шмигаль говорив, що ембарго на російський газ не зупинить вторгнення РФ моментально, проте ворог стане вразливішим і слабкішим.

Джерело: Андрій Єрмак

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Фото: Depositphotos

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