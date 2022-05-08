Угорщина заблокувала санкції Євросоюзу проти Росії щодо введення обмежень на імпорт нафти з РФ.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

– Угорщина продовжує блокувати пропозицію Європейського союзу щодо заборони імпорту російської нафти, що стримує весь пакет санкцій Євросоюзу, спрямованих проти президента Володимира Путіна через його війну проти України, – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що зустріч послів 27 країн ЄС завершилася 8 травня без досягнення угоди, але очікується, що переговори відновляться найближчими днями, повідомили джерела.

Аналогічну інформацію на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

– Зустріч послів країн ЄС завершено. Поки що немає згоди щодо санкцій проти Росії. Вони зберуться знову завтра і, можливо, у вівторок. Угорська впертість, – написав він.

Пропозиція Європейського Союзу щодо санкцій передбачає заборону на сиру нафту протягом наступних шести місяців та на рафіноване паливо до початку січня. Євросоюз запропонував Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року виконати санкції, а Чеській Республіці – до червня того ж року, оскільки вони значною мірою залежать від російської нафти.

Цей виняток не зміг переконати Угорщину, яка продовжувала блокувати план у неділю через заборону на постачання нафти, а також через те, як фінансувати перехід від російської енергії, сказали джерела Bloomberg.

Зараз дивляться

Євросоюз наполягає на тому, щоб санкції було запроваджено до російського Дня Перемоги 9 травня. Ці заходи підвищать ставки для Союзу, який 2019 року імпортував майже дві третини сирої нафти з Росії. Це також посилить тиск на Москву, оскільки ЄС є найбільшим споживачем сирої нафти та палива з РФ.

Крім того, 8 травня мають провести зустріч лідери країн Групи семи (G7), у рамках яких обговорять війну в Україні. На неї також було запрошено президента Володимира Зеленського.

Обмеження вантажоперевезень та страхування

Згідно з планом ЄС, поширеним серед країн-членів минулого тижня, європейським компаніям та приватним особам також буде заборонено надавати судна та послуги, такі як страхування, необхідні для транспортування нафти до третіх країн. Ці заходи набудуть чинності протягом трьох місяців.

За словами людей, Греція та Кіпр все ще затримують частину пакету заходів, пов’язаних із транспортуванням нафти.

ЄС також пропонує:

Відключити ще три російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT, включаючи найбільшого російського кредитора Ощадбанк.

Обмежити російським юридичним та фізичним особам купівлю нерухомості в ЄС.

Заборонити надання консультаційних послуг російським компаніям та торгівлю рядом хімічних речовин.

Накласти санкції на Аліну Кабаєву, колишню олімпійську гімнастку, яка “тісно пов’язана” з Володимиром Путіним, згідно з документом ЄС; і на патріарха Кирила, який очолює Російську православну церкву і є затятим прихильником російського президента та війни в Україні.

Запровадити санкції проти десятків військовослужбовців, включаючи тих, хто вважається відповідальним за військові злочини у Бучі, а також проти компаній, які постачають обладнання, матеріали та послуги російським збройним силам.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що ембарго на російський газ не зупини вторгнення РФ моментально, проте ворог стане вразливішим і слабкішим.

Джерела: Bloomberg, Rikard Jozwiak