У Путіна декілька захворювань одночасно, процес зміни влади в РФ запущено – глава ГУР України

Російський диктатор Путін невиліковно хворий, і одна з хвороб – це онкологія. Діагноз Путіна в Кремлі знають, тому процес підготовки до зміни влади в РФ вже запущено.

Про це в інтерв’ю журналістам британського телеканалу Sky News повідомив начальник ГУ розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

– Ми підтверджуємо, що він (Путін. – Ред.) перебуває у досить “негарному” психо-емоційному та фізіологічному стані. Він дуже сильно хворий. У нього одночасно декілька захворювань, і одне з них – рак… Це призведе до зміни у політичному керівництві Російської Федерації, такі процеси вже запущено, вони вже рухаються у цьому напрямку.

Крім цього, Кирило Буданов розповів, що, згідно з даними розвідки, переломний момент у повномасштабній війні з Росією може настати вже наприкінці літа 2022 року.

– Переломний момент наступить у другій половині серпня. Більша частина бойових дій завершиться до кінця цього року, – запевнив він.

Прогнозуючи результати війни, Кирило Буданов наголосив, що Україна поверне собі усі втрачені після 2014 року території.

– За результатами цієї війни ми вийдемо на свої адміністративні кордони, які ми втратили за весь цей час. Повністю відновимо українську владу на усіх наших територіях, включно з Кримом і Донбасом, – зауважив глава розвідки.

Нагадаємо, чутки про серйозні проблеми зі здоров’ям у Путіна почали підтверджувати одразу декілька світових ЗМІ.

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Так, журналісти New Lines Magazine отримали аудіозапис, на якому один із відомих російських олігархів розповідає, чим хворіє Путін. Зокрема, аудіозапис підтверджує, що Путін “важко хворий на рак крові”.