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Факти / Світ / Росія

У Путіна декілька захворювань одночасно, процес зміни влади в РФ запущено – глава ГУР України

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
У Путіна декілька захворювань одночасно, процес зміни влади в РФ запущено – глава ГУР України

Російський диктатор Путін невиліковно хворий, і одна з хвороб – це онкологія. Діагноз Путіна в Кремлі знають, тому процес підготовки до зміни влади в РФ вже запущено.

Про це в інтерв’ю журналістам британського телеканалу Sky News повідомив начальник ГУ розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

– Ми підтверджуємо, що він (Путін. – Ред.) перебуває у досить “негарному” психо-емоційному та фізіологічному стані. Він дуже сильно хворий. У нього одночасно декілька захворювань, і одне з них – рак… Це призведе до зміни у політичному керівництві Російської Федерації, такі процеси вже запущено, вони вже рухаються у цьому напрямку.

Крім цього, Кирило Буданов розповів, що, згідно з даними розвідки, переломний момент у повномасштабній війні з Росією може настати вже наприкінці літа 2022 року.

– Переломний момент наступить у другій половині серпня. Більша частина бойових дій завершиться до кінця цього року, – запевнив він.

Прогнозуючи результати війни, Кирило Буданов наголосив, що Україна поверне собі усі втрачені після 2014 року території.

– За результатами цієї війни ми вийдемо на свої адміністративні кордони, які ми втратили за весь цей час. Повністю відновимо українську владу на усіх наших територіях, включно з Кримом і Донбасом, – зауважив глава розвідки.

Нагадаємо, чутки про серйозні проблеми зі здоров’ям у Путіна почали підтверджувати одразу декілька світових ЗМІ.

Зараз дивляться

Так, журналісти New Lines Magazine отримали аудіозапис, на якому один із відомих російських олігархів розповідає, чим хворіє Путін. Зокрема, аудіозапис підтверджує, що Путін “важко хворий на рак крові”.

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Джерело: Sky News

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