Червень, 11 в 11:20

Середній банківський курс гривні у Польщі станом на 11 червня становить приблизно 0,1225 злотих за 1 грн. Трохи відрізняється курс НБУ, який становить о,1463 злотих за 1 грн.

Згалом, обмінявши 100 грн у польському банку можна отримати приблизно від 12,25 до 14,63 злотих.

Курс гривні у Польщі за банківськими картами:

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курс за картою Mastercard – 14,74 польських злотих за 100 грн;

курс за картою Visa – 14,58 польських злотих за 100 грн.

Курс долара у польських банках в середньому становить 4,265 польських злотих за $1. Тому, обмінявши $100, можна отримати приблизно 426-427 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картами:

курс за картою Mastercard – 431,24 злотих за $100;

курс за картою Visa – 426,47 злотих за $100.

Середній банківський курс євро становить 4,4975 польських злотих за €1. Обмінявши €100 у польських банках, можна отримати приблизно 449,75 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картами: