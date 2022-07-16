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Факти / Світ

У Пентагоні не бачать ознак того, що ЗСУ використовують зброю не за призначенням

Валентина Чорна, редакторка стрічки
HIMARS
Фото: Getty Images

Міністерство оборони США не бачить ознак того, що американська зброя для України “спливла” деінде, окрім як на полі бою проти російських окупантів.

Про це на брифінгу заявив представник Пентагону. Він зазначив, що “не відстежувати і не знати, куди йде зброя – це різні речі”.

– Я маю на увазі, що ми не відстежуємо використання українцями нашої конкретної зброї, але ми також ніде більше не бачимо ознак, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ, – сказав він.

Відповідаючи на ще одне запитання про відстеження зброї, представник оборонного відомства США висловив впевненість в тому, що Україна використовує зброю лише для боротьби з росіянами.

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– Ми не відстежуємо зброю. І, чесно кажучи, ми дуже добре впевнені, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і ми не бачили жодних ознак того, що ця зброя пішла ще кудись, окрім як для боротьби з росіянами, – сказав він журналістці Fox News.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков розвіяв побоювання Заходу, що Україна може стати джерелом контрабанди зброї.

За його словами, деякі союзники направили до України військових представників для того, щоб вони спостерігали за постачанням зброї.

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