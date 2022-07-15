Резніков розвіяв побоювання про контрабанду зброї і розповів, як контролюють постачання

Липень, 15 в 14:12

Міністр оборони Олексій Резніков розвіяв побоювання Заходу, що Україна може стати джерелом контрабанди зброї.

Але він визнав необхідність розширення систем її відстеження.

– Нам потрібно вижити. Ми не маємо причин вивозити контрабандою зброю з України, – пояснив він.

Також Олексій Резніков додав, що деякі наші союзники направили до України військових представників для того, щоб вони спостерігали за постачанням зброї.

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Тому міністр оборони запропонував іншим країнам наслідувати такий приклад. Він наголосив, що українці вкрай зацікавлені у тому, щоб зберегти все обладнання на суму $10 млрд, яке наша країна отримала від західних союзників.

За словами Олексія Резнікова, Україна використовує програмне забезпечення НАТО, придбане у 2019 році, для відстеження призначення та використання зброї. Доступ до цих програм можуть отримати союзники з Альянсу.

Міністр пояснив, що система, яка нині керується лише централізовано, буде поширена на рівень бригад та, можливо, батальйонів. Київ консультуватиметься зі своїми партнерами щодо того, як далеко її розгорнути.

Крім того, Україна розробляє дві інші системи стеження, які працюватимуть паралельно із програмним забезпеченням НАТО.

Олексій Резніков наголосив: немає жодних шансів, що системи важкого озброєння, такі як 155-мм гаубиці або ракетні системи, поставлені США, будуть вкрадені. За його словами, у них були GPS-трекери, а західні військові супутники також могли стежити за великим обладнанням.

Водночас зенітні ракети Stinger та легкі безпілотники-камікадзе, які не відслідковувалися за GPS і призначалися лише для сил спеціального призначення України, також були під суворим контролем.