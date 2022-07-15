Резніков та Залужний виключили будь-який виток чи безконтрольне використання зброї Україною

Липень, 14 в 21:20

Міністр оборони України Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили системи обліку та прозорості військової допомоги.

Міністр подякував Брінк та американському народу за зміцнення обороноздатності України та наголосив на ефективності застосування українськими воїнами систем HIMARS по складах та базах російських окупантів.

У відповідь посол зазначила, що вірить, що подальша підтримка ЗСУ дасть максимальний результат.

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– Ми робимо все, що можливо для України та її захисників. Ми тут щоб працювати, будувати наші плани та зміцнювати Україну, – зазначила Брінк.

Під час розмови було виключено будь-який виток чи безконтрольне використання зброї, що надають Україні партнери. Окрім того співрозмовники торкнулися питання запуску систем розвитку логістичного обліку програм спільно з партнерами.

Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ акцентували увагу, що завдяки допомозі партнерів наші військові можуть відслідковувати підготовку до запуску й сам запуск російських ракет для ударів по Україні. А самі ракетні системи РФ, які встановлені на кораблях, також несуть небезпеку для українців.

– ЗСУ пильнують за діями ворога у Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизить до українських берегів і знаходяться на значній відстані. Однак, при спробі наступу ворога, ми будемо застосовувати наші протикорабельні ракети, – зауважив Залужний.

Резніков, Залужний та Брінк наголосили на подальшій взаємодії у забезпеченні своєчасних та ефективних рішень для задоволення потреб українського війська та подальшу консолідацію зусиль двох держав для відсічі збройної агресії Росії.

14 липня керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав депутатів Верховної Ради зробити процес використання Україною західної зброї максимально відкритим. Він запропонував створити тимчасову спеціальну комісію з контролю над використанням зброї, яку Україна отримує від партнерів.