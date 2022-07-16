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Факты / Мир

В Пентагоне не видят признаков того, что ВСУ используют оружие не по назначению

Валентина Чорна, редактор ленты
HIMARS
Фото: Getty Images

Министерство обороны США не видит признаков того, что американское оружие для Украины могло “всплыть”  в другом месте, кроме как на поле боя против российских оккупантов.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона. Он отметил, что “не отслеживать и не знать, куда идет оружие – это разные вещи”.

— Я имею в виду, что мы не отслеживаем использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы нигде больше не видим признаков, что это оружие было передано кому-либо, кроме ВСУ, — сказал он.

Отвечая на еще один вопрос об отслеживании оружия, представитель оборонного ведомства США выразил уверенность в том, что Украина использует оружие только для борьбы с россиянами.

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– Мы не отслеживаем оружие. И, честно говоря, мы очень хорошо уверены, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и мы не видели никаких признаков того, что это оружие пошло еще куда-нибудь, кроме как для борьбы с россиянами, — сказал он журналистке Fox News.

Ранее Министр обороны Алексей Резников развеял опасения Запада, что Украина может стать источником контрабанды оружия.

По его словам, некоторые союзники направили в Украину военных представителей для того, чтобы они наблюдали за поставкой оружия.

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