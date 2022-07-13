Танки Gepard, БТРи та САУ: у Німеччині оприлюднили список зброї для України

Липень, 13 в 7:16

Німеччина передасть Україні 30 зенітних танків Gepard, 54 бронетранспортери M113, три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та інше озброєння.

Інформація про допомогу від Німеччини з’явилась на сайті німецького уряду.

У списку, зокрема, є:

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53 тис. зенітних боєприпасів,

вісім мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів,

три самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000,

4 тис. зенітних танкових боєприпасів,

10 (+10 додаткових) автономних наземних дронів,

14 тягачів,

14 напівпричепів,

два трактори,

чотири причепи,

43 розвідувальних дрони,

один високочастотний прилад з обладнанням,

10 захищених автомобілів,

сім глушилок,

вісім електронних пристроїв для боротьби з дронами,

чотири мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування,

65 холодильників для медикаментів,

один пункт дезактивації автотранспорту,

54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною),

30 танків Gepard разом із 6 тис. зенітних боєприпасів,

система протиповітряної оборони IRIS-T SLM,

РЛС виявлення артилерії COBRA,

80 пікапів,

три реактивні системи залпового вогню MARS із боєприпасами,

100 тис. аптечок,

три броньовані евакуаційні машини.

Водночас Німеччина, оприлюднивши список, із міркувань безпеки утрималась від надання додаткових відомостей щодо способів і часу постачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

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