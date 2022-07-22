Липень, 21 в 21:36

У четвер, 21 липня, президент Італії Серджо Матарелла підписав декрет про розпуск парламенту. Після цього мають відбутися дострокові парламентські вибори.

За даними видання Rai, Матарелла ухвалив таке рішення після консультацій зі спікерами обох палат парламенту країни та відповідно до статті 88 Конституції.

За даними місцевих ЗМІ, дострокові вибори в Італії, найімовірніше, відбудуться 25 вересня.

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Раніше президент Італії з другого разу прийняв відставку прем’єр-міністра Маріо Драґі.

20 липня сенат Італії підтримав резолюцію з висловленням довіри до його уряду.

Проте Драґі отримав лише 95 голосів, тоді як у Сенаті засідає 321 сенатор.

Такий результат – найнижчий із досягнутих у цьому законодавчому органі.

Низка правих партій, серед яких Вперед, Італія, Рух 5 зірок та Ліга – відмовилися голосувати за резолюцію та бойкотували розгляд у парламенті.

Таким чином, сенат не міг набрати достатньо голосів для оголошення кворуму.

Наголошується, що праві партії розраховують покращити свій результат на нових виборах, а тому виступили за розпуск уряду.

Раніше коаліційний уряд Драґі опинився на межі розпаду після того, як за важливий указ про фіндопомогу тисячам сімей та компаній відмовилися голосувати у партії Рух 5 зірок.

Джерело: Rai