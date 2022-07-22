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Факты / Мир

В Италии президент распустил парламент, ожидаются досрочные выборы

Анастасия Гевко, редактор ленты
Італія
Фото: Dreamstime

В четверг, 21 июля, президент Италии Серджо Матарелла подписал декрет о роспуске парламента. После этого должны пройти досрочные парламентские выборы.

По данным издания Rai, Матарелла принял такое решение после консультаций со спикерами обеих палат парламента страны и в соответствии со статьей 88 Конституции.

По данным местных СМИ, досрочные выборы в Италии, вероятнее всего, пройдут 25 сентября.

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Ранее президент Италии со второго раза принял отставку премьер-министра Марио Драги.

20 июля сенат Италии поддержал резолюцию с выражением доверия к его правительству.

Однако Драги получил всего 95 голосов, в то время как в Сенате заседает 321 сенатор. 

Такой результат – самый низкий из достигнутых в этом законодательном органе.

Ряд правых партий, среди которых Вперед, Италия, Движение 5 звезд и Лига – отказались голосовать за резолюцию и бойкотировали рассмотрение в парламенте.

Таким образом, сенат не мог набрать достаточно голосов для объявления кворума.

Отмечается, что правые партии рассчитывают улучшить свой результат на новых выборах, а потому выступили за роспуск правительства.

Ранее коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как за важный указ о финпомощи тысячам семей и компаний отказались голосовать в партии Движение 5 звезд.

Источник: Rai

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