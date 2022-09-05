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10 загиблих та 15 поранених: поліція розшукує підозрюваних у різанині в Канаді

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
10 загиблих та 15 поранених: поліція розшукує підозрюваних у різанині в Канаді
Фото: Pixabay

Щонайменше 10 людей загинули та ще 15 дістали ножових поранень внаслідок одразу кількох нападів у центральній канадській провінції Саскачеван, повідомила поліція. Нападники втекли, по всій провінції триває їхній пошук.

Жертв нападників було виявлено в 13 різних місцях, зокрема в громаді канадських індіанців крі Джеймс Сміт та селі Велдон.

Поліція назвала імена підозрюваних у нападах – це Демієн Сандерсон, 31 рік, та Майлз Сандерсон, 30 років. Невідомо, чи вони родичі. За заявою поліції, вони озброєні та небезпечні і, як і раніше, перебувають на втіках.

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У резервації Джеймс Сміт оголошено надзвичайний стан – цей захід, за заявою влади, є відповіддю на “численні вбивства та напади” на членів громади корінних народів Канади в неділю.

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Джерело: УНН
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