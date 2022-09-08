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Країни Балтії та Польща з 19 вересня забороняють в’їзд росіянам з шенгенськими візами

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Країни Балтії та Польща з 19 вересня забороняють в’їзд росіянам з шенгенськими візами
Фото: Depositphotos

Естонія, Латвія, Литва та Польща у ніч на 19 вересня заборонять в’їзд росіянам із шенгенськими візами.

Це також стосується віз, які були видані в інших країнах ЄС.

Про це на пресконференції повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Він переконаний, що таке рішення ефективно допоможе знизити потік росіян, які перетинають кордон.

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Урмас Рейнсалу додав, що найближчим часом аналогічне рішення ухвалять інші країни регіону.

За словами очільника естонського МЗС, обмеження не поширюватимуться на тих, хто приїжджає, щоб відвідати родичів, а також дисидентів та власників посвідки на проживання.

Нагадаємо, наприкінці серпня Польща, Литва, Естонія та Латвія заявили, що готові вжити національних заходів, щоби скоротити кількість росіян, які в’їжджають в їхні країни.

6 вересня Єврокомісія затвердила пропозиції про призупинення візового режиму з РФ. Якщо вони будуть затверджені Радою ЄС цього тижня, спрощений візовий режим припинить діяти вже з наступного понеділка, 12 вересня.

Це означає, що росіяни більше не користуватимуться привілейованим доступом до ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорожчим та складнішим процесом отримання візи.

Джерело: Delfi

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