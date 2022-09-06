Вересень, 06 в 17:19

Єврокомісія затвердила пропозиції щодо повного призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між Європейським Союзом та Росією. Причина – повномасштабна війна, розв’язана Кремлем проти України.

Про це поінформували в пресслужбі Європейської комісії. Як зазначила на брифінгу єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон, якщо ці пропозиції будуть затверджені Радою ЄС цього тижня, спрощений візовий режим з РФ припинить діяти вже з наступного понеділка, 12 вересня.

Це означає, що росіяни більше не користуватимуться привілейованим доступом до ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорожчим та складнішим процесом отримання візи.

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Держави-члени Євросоюзу матимуть широку свободу дій під час розгляду заяв на отримання короткострокової візи від російських громадян та зможуть забезпечити більш ретельний контроль.

Водночас Європейський Союз залишиться відкритим для певних категорій громадян РФ, які подорожують “із життєво важливими цілями”. Йдеться, зокрема, про членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства.

– Така країна, як Росія, котра веде загарбницьку війну, не повинна претендувати на спрощення візового режиму доти, доки вона продовжує свою деструктивну зовнішню політику та військову агресію щодо України, демонструючи повну зневагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, – наголошується в заяві Єврокомісії.

Згідно з новими правила, після скасування спрощеного візового режиму: