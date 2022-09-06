Буде довше і дорожче: Єврокомісія затвердила пропозиції про призупинення візового режиму з РФ
Єврокомісія затвердила пропозиції щодо повного призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між Європейським Союзом та Росією. Причина – повномасштабна війна, розв’язана Кремлем проти України.
Про це поінформували в пресслужбі Європейської комісії. Як зазначила на брифінгу єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон, якщо ці пропозиції будуть затверджені Радою ЄС цього тижня, спрощений візовий режим з РФ припинить діяти вже з наступного понеділка, 12 вересня.
Це означає, що росіяни більше не користуватимуться привілейованим доступом до ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорожчим та складнішим процесом отримання візи.
Держави-члени Євросоюзу матимуть широку свободу дій під час розгляду заяв на отримання короткострокової візи від російських громадян та зможуть забезпечити більш ретельний контроль.
Водночас Європейський Союз залишиться відкритим для певних категорій громадян РФ, які подорожують “із життєво важливими цілями”. Йдеться, зокрема, про членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства.
– Така країна, як Росія, котра веде загарбницьку війну, не повинна претендувати на спрощення візового режиму доти, доки вона продовжує свою деструктивну зовнішню політику та військову агресію щодо України, демонструючи повну зневагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, – наголошується в заяві Єврокомісії.
Згідно з новими правила, після скасування спрощеного візового режиму:
- Візовий збір для росіян збільшиться із €35 до €80;
- Стандартний термін ухвалення консульствами рішення щодо видачі візи збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений до 45 днів у випадках, коли необхідний додатковий розгляд візової заявки.
- Діятимуть більш жорсткі правила щодо видачі багаторазових віз. Росіяни більше не матимуть легкого доступу до віз, дійсних для багаторазових поїздок до Шенгенської зони.
- Від громадян РФ вимагатимуть довший перелік підтверджуючих документів під час подання заяви на візу. Росіяни більше не зможуть користуватися спрощеним списком.