Наслідки будуть катастрофічними: США про відповідь на застосування РФ ядерної зброї та псевдореферендуми

Вересень, 25 в 18:29

Якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю, то наслідки для країни-агресора будуть “катастрофічними”.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

– Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для Росії будуть катастрофічними. Сполучені Штати дадуть відповідь рішуче. Зараз у приватних каналах ми докладніше роз’яснили, що саме це означатиме, — сказав Салліван.

Водночас він зазначив, що у разі доведення до логічного завершення псевдореферендумів на окупованих територіях на Росію очікують додаткові економічні санкції від США.

Зараз дивляться

– Вони (лідерів G7, – Ред.) повторили, що будуть наслідки, і уточнили, що це включатиме додаткові посилені санкції, у тому числі санкції щодо організацій та компаній за межами Росії, які підтримують російську військову машину або підтримують ці фальшиві референдуми або зусилля Росії, – заявив Салліван.

Крім того, він підсумував, що США готуються “на всі випадки життя”.

– Ми хочемо закласти принцип, що будуть катастрофічні наслідки, а не розпочинати риторичну гру “око за око”. Отже, росіяни розуміють, де ми перебуваємо, ми розуміємо, де ми перебуваємо, ми плануємо всі непередбачувані обставини, і ми зробимо все необхідне, щоб утримати Росію від цього кроку. І якщо вони це зроблять, ми рішуче відповімо, — сказав Салліван.

Щодо протестів в Росії, Салліван сказав, що США зосереджені на продовженні підтримки України: