Білорусь звинуватила Україну в планах завдати удар – у МЗС відповіли
Білорусь звинуватила Україну у нібито підготовці удару по території їхньої держави.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Він зазначив, що ввечері 8 жовтня посла України у Мінську Ігоря Кизима запросили до білоруського МЗС. Там йому вручили ноту, де стверджується, що Україна нібито планує удар по території Білорусі.
– Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України, – повідомив він.
Ніконенко закликав білоруський народ не піддаватися на провокації, адже Україна ніколи не зазіхала на чужі території.
– Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України, – додав речник МЗС.