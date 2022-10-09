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Факти / Світ

Білорусь звинуватила Україну в планах завдати удар – у МЗС відповіли

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олександр Лукашенко
Фото: Depositphotos

Білорусь звинуватила Україну у нібито підготовці удару по території їхньої держави.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що ввечері 8 жовтня посла України у Мінську Ігоря Кизима запросили до білоруського МЗС. Там йому вручили ноту, де стверджується, що Україна нібито планує удар по території Білорусі.

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– Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України, – повідомив він.

Ніконенко закликав білоруський народ не піддаватися на провокації, адже Україна ніколи не зазіхала на чужі території.

– Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України, – додав речник МЗС.

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Джерело: МЗС
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