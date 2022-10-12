Жовтень, 11 в 22:23

США прискорюють постачання двох зенітно-ракетних комплексів (NASAMS) Україні в найкоротші терміни.

Про це повідомив Білий дім у вівторок, пише CNN.

Видання зазначає, що американо-норвезькі NASAMS-системи допоможуть задовольнити прохання президента Володимира Зеленського про посилення протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

США планують поставити перші дві системи Україні “в найближчому майбутньому”, сказав координатор із комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Раніше Байден погодився укласти контракт на поставку восьми систем NASAMS, які забезпечують оборону ближнього і середнього радіусу дії. Це та сама система, яка використовується для захисту повітряного простору у Вашингтоні, округ Колумбія, зазначає видання.

Джон Кірбі відмовився назвати конкретну дату прибуття систем NASAMS, але сказав, що США “безумовно зацікавлені в якнайшвидшому отриманні” цієї системи.

Раніше під час віртуальної зустрічі Великої сімки Володимир Зеленський заявив, що “спільні зусилля зі створення повітряного щита для України” мають бути активізовані на тлі шквалу атак російських крилатих ракет і безпілотників.

Фото: kongsberg