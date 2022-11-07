В Ірані внутрішній конфлікт через постачання РФ безпілотників для війни проти України

Листопад, 07 в 17:50

В Ірані розгорівся внутрішній конфлікт з приводу поставок до Росії безпілотників, які згодом Кремль використовує проти України в розв’язаній ним війні.

Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що видний консервативний священнослужитель і головний редактор газети Ісламська республіка Масіх Мохаджері заявив, що Росія є явним агресором у війні, і постачання має бути припинено.

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Колишній посол Ірану в Москві також натякнув, що міністерство закордонних справ, можливо, тримали у невіданні як Кремль, так і іранські військові.

Іран понад два місяці заперечував, що продав Росії безпілотники, незважаючи на те, що вони використовувалися для ураження електростанцій та громадянської інфраструктури України. Однак у вихідні Тегеран заявив, що поставив невелику кількість безпілотників до початку війни. Це пояснення було спростовано як Україною, так і США.

Суперечка навколо безпілотників відбиває ширші зовнішньополітичні дебати в Тегерані про ризики розвитку тісних зв’язків із Москвою. Незвичайно також те, що критику іранського уряду очолює консервативний священнослужитель і редактор газети.

У коментарях, підхоплених іншими іранськими газетами, Масіх Мохаджері на першій шпальті газети Джомхурі е Ісламі підкреслив три речі, які мав зробити уряд: порадити стороні, яка розв’язала війну, тобто Росії, дотримуватися міжнародних правил, що забороняють посягання на територію інших країн; заявити Росії на початку війни, що вона не має права використовувати в Україні безпілотники, які надав Іран; підтримувати тісніші стосунки з постраждалою країною.