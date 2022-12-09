Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Україна отримає новий пакет допомоги від США на $275 млн – Білий дім

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Україна отримає новий пакет допомоги від США в галузі оборони на $275 млн. Про це в п’ятницю, 9 грудня, повідомляє пресслужба Білого дому.

Представник Білого дому Джон Кірбі уточнив, що пакет допомоги має посилити протиповітряну оборону та захист України від ворожих безпілотників.

Білий дім зазначає, що кошти направлені на закупівлю оборонних виробів та послуг, підготовку та військове навчання.

Зараз дивляться

Допомога включає в себе снаряди для РСЗВ HIMARS і артилерії.

Зазначимо, що до цього агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що в новий пакет допомоги Україні увійдуть ракети для HIMARS, боєприпаси для 155-мм артилерії, військові автомобілі Humvee та генератори.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка