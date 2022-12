Україна отримає новий пакет допомоги від США в галузі оборони на $275 млн. Про це в п’ятницю, 9 грудня, повідомляє пресслужба Білого дому.

Представник Білого дому Джон Кірбі уточнив, що пакет допомоги має посилити протиповітряну оборону та захист України від ворожих безпілотників.

Білий дім зазначає, що кошти направлені на закупівлю оборонних виробів та послуг, підготовку та військове навчання.

Допомога включає в себе снаряди для РСЗВ HIMARS і артилерії.

“I’m proud to announce that a new security package for Ukraine valued at $275 million will soon be on its way. They will provide Ukraine with new capabilities to boost its air defenses and counter the threats that Ukraine is facing from drones.”

— Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) December 9, 2022