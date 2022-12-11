Коштовні подарунки та гроші від Катару: у справі про корупцію затримали віцепрезидентку Європарламенту

Грудень, 11 в 19:34

У справі про корупційні зв’язки з Катаром затримали віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі та ше трьох людей.

Про це з посиланням на власні джерела у суди повідомляє AFP.

Тим часом федеральна прокуратура, не називаючи імен, повідомила про попереднє затримання шести осіб за останні 48 годин.

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В пресрелізі зазначили, що чотири людини були ув’язнені після того, як слідчий суддя Брюсселя звинуватив їх у “приналежності до злочинної організації, відмиванні грошей і корупції”.

Як зазначається, двох інших людей суддя звільнив. Анонімне джерело, близьке до справи, додало, що Єва Кайлі – одна з чотирьох ув’язнених. Їй не вдалось скористатись депутатською недоторканістю, так як її спіймали на гарячому на місці злочину.

Видання Le Soir також пише, що 9 грудня одного з 14 віцепрезидентів Європарламенту, представницю Греції соціал-демократку Єву Кайлі затримали за підозрою в корупції.

Всього у справі провели понад 15 обшуків у Брюсселі, затримано чотирьох людей, в одного з колишніх євродепутатів знайшли близько 600 тис. євро готівкою.

Агентство Bloomberg до цього повідомило, що бельгійські правоохоронці проводять масштабне розслідування ймовірного підкупу чиновників Європарламенту неназваною країною Перської затоки хабарями або коштовними подарунками.

Le Soir уточнює, що мова йде про Катар, в якому наразі проходить фінальна стадія чемпіонату світу з футболу.

Фото: Eva Kaili